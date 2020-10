To ulykker på E39: En alvorligt tilskadekommet

BRØNDERSLEV:Et solouheld på motorvej E39 i sydgående retning ved Brønderslev torsdag morgen førte til opdagelsen, at der rent faktisk var sket yderligere en trafikulykke tidligere på natten samme sted.

- Vi fik meldingen om det sidste uheld klokken 05.13. En bil var rullet rundt, og bilen landede i rabatten. Her var føreren kommet ud af bilen. Men da vores patrulje kom til stedet, fandt betjentene endnu en bil, som lå inde på marken med en person i. Han er blevet kørt til Aalborg Universitetshospital alvorligt kvæstet, oplyser vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

Så der er faktisk sket to ulykker uafhængigt af hinanden samme sted på motorvejen.

- Vi anser ikke de to ulykker for at have noget med hinanden at gøre. Motoren på bilen, der lå længere inde på marken var kold, forklarer vagtchefen.

Han kan ikke sige noget om årsagen til ulykkerne.

- Men det har - i hvert fald tidligere på natten - regnet kraftigt i Nordjylland, så om det er årsagen, skal vi have undersøgt, fortæller Poul Fastergaard.