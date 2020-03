To villaer i Brønderslev udsat for indbrud

BRØNDERSLEV:En villa på Bundgårdsvej i Brønderslev har mellem søndag klokken 10.00 og mandag klokken 13.30 været udsat for indbrud. Det oplyser kriminalassistent Claus Bjerre Nielsen fra lokalpolitiet i Frederikshavn.

Tyven(e) kom ind i villaen ved at brække et bryggersvindue op med et koben. Herefter blev der stjålet smykker og en bærbar computer fra villaen.

Også en villa i Algade i Brønderslev har været udsat for indbrud i løbet af weekenden. Politiet oplyser, at indbruddet er sket på et tidspunkt mellem fredag klokken 15.30 og mandag klokken 09.05.

Tyven(e) brød et soveværelsesvindue op og stjal en pengekasse. Politiet har ikke yderligere oplysninger om pengekassens indhold.