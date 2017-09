To villaindbrud

BRØNDERSLEV: Fredag i dagtimerne var der indbrud i en villa på Kattegatsvej i Brønderslev. Her er tyven kommet ind ved at knuse en rude. Der blev stjålet nogle smykker samt et ur. Der er stjålet et pengeskab fra en villa i Hedeparken i Brønderslev. Det er sket mellem klokken 04 lørdag og klokken 16 søndag.