Tørlagt for øl sidste år: Thomas vil sørge for, det ikke sker igen

BRØNDERSLEV:Sidste år gav det stor opmærksomhed, at Brønderslev Marked løb tør for øl i løbet af lørdag aften. Folk var simpelt hen så tørstige, at barerne i det store markedstelt, hvor der var fest og live musik, måtte melde pas, når folk ønskede sig en fadøl - eller en øl i det hele taget.

Thomas Fuglsang var både sidste år og i år med til at bestille øl. Han fortæller, at årsagen til fejlkalkulationen af folks tørst har flere årsager.

Brønderslev Marked lå på et specielt tidspunkt, hvor de sidste coronarestriktioner blev droppet lige inden. Kort før havde der været nogle arrangementer med regler om, at der kun måtte være 1500 mennesker i hver zone. Her havde Brønderslev Markeds ølleverandør oplevet, at det ikke blev så vildt, og at der ikke var så meget behov for øl, som man havde forventet.

Så i vurderingen af, hvor meget øl, der skulle bestilles, lagde man sig i Brønderslev op af de erfaringer.

- Men det gik hverken værre eller bedre, end at vi løb tør for øl lørdag aften. Så det blev vildt, husker Thomas Fuglsang, der selv var på markedet den aften, men han havde dog ikke vagt på markedet der.

- Jeg plejer at stå på den dyre side af baren den aften, det er en tradition med nogle venner. Men jeg kom lynhurtigt på arbejde, husker han.

Nogle nødankre fra palletanke med 400 liter øl blev hentet ind.

- Men de var tomme i løbet af 20 minutter, fortæller Thomas Fuglsang.

Thomas Fuglsang har bestilt rigeligt med øl til i år. Arkivfoto: Henrik Louis

Så havde man i baghånden 100 kasser dåseøl, der var bestilt for meget ved en fejl - de holdt også stand et kort stykke tid, og ved 23-tiden måtte barerne kapitulere og melde alt udsolgt indenfor øl til de tørstige markedsgæster.

- Nogle af vores frivillige, som står i baren, fik selvfølgelig skæld ud. Andre sagde, at de skulle have noget andet at drikke, fortæller Thomas Fuglsang.

Perfekt sommervejr

En anden forklaring på den store efterspørgsel på øl er vejret. Der var virkelig godt vejr med sol og varme alle fire dage. Det kan også have gjort noget for tørsten på både øl og på at komme ud at opleve noget.

- Vi plejer altid at have en lidt dårlig dag på grund af vejret i løbet af markedet. Men sidste år var der bare solskin og godt humør alle fire dage. Jeg har spurgt de gamle garvede fra markedet, og det har de ikke oplevet før, fortæller Thomas Fuglsang.

Brønderslev Marked 2021 blev et rekordår med virkelig mange gæster, super vejr og coronarestriktioner, der blev droppet kort før markedet. Billedet her er fra den sidste aften med koncert med Kandis, hvor der var kommet nye ølforsyninger efter tørlægningen lørdag aften. Arkivfoto: Henrik Bo

Brønderslev Marked var desuden - trods placering i begyndelsen af september på grund af corona-aflysninger - det første marked i 2021 og en af de første store begivenheder helt fri for restriktioner. Der var rekordmange gæster alle fire dage.

- Vi solgte meget mere formiddag og eftermiddag, end vi plejer, og vi havde rigtig mange nye gæster fra oplandet, fordi vi var det eneste marked der var åbent uden restriktioner, fortæller Thomas Fuglsang.

Endelig spillede det også ind, at de plejer at kunne få ekstra øl op lørdag morgen, men det lager holdt weekend-lukket på grund af corona.

Leverandør med nødløsning

Leverandøren havde dog hørt om de tørste markedsgæster og de tørlagte ølhaner i Brønderslev, så de kontaktede Brønderslev Marked søndag morgen. De skaffede så noget øl på anden vis.

- Vi fik noget, der var tilovers fra Skive Beach Festival af, fortæller Thomas Fuglsang.

På den måde var man altså kørende igen fra søndag af. Men det var da træls ikke at kunne servere en frisk fadøl lørdag aften, som er en stor aften på markedet.

- Vi valgte at sige, at det er Brønderslev Markeds største succes nogen sinde, at vi har solgt så meget, ikke kun hos os i teltet, men på hele pladsen. Vi kunne også sætte os ned i markedsudvalget og sige, at det var godt nok træls, men vi har valgt at sige, at det var en kæmpe succes, at vi har fået udsolgt. Vi kan ikke sætte os ned og græde over det, vi havde de bedste intentioner inden, siger Thomas Fuglsang.

Brønderslev Marked havde sidste år fire rigtig gode dage med dejligt vejr. Arkivfoto: Henrik Bo

Det sker ikke igen i år

I år har Thomas Fuglsang igen skullet tage stilling til, hvor meget øl, der skal bestilles hjem til Brønderslev Marked. Og han har klare planer om at undgå at gøre samme fejl som sidste år.

Thomas Fuglsang tør godt sige, at Brønderslev Marked ikke bliver tørlagt i år.

- Det kommer ikke til at ske i år. Det var "sjovt" en gang, men det er ikke noget, vi gør igen, fastslår han.

- Og det tør jeg kun sige, fordi jeg er overbevist om, at vi i år har bestilt rigeligt med øl.

Og så er leverandørens øllager igen weekendåbent, så det er muligt at få flere forsyninger til Brønderslev lørdag morgen, hvis det bliver aktuelt.

Brønderslev Marked finder i år sted 2. til 5. september, begge dage inklusive.