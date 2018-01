Tom kirke, ikke her

BRØNDERSLEV: Snakken om de tomme kirker gælder i hvert fald ikke i Brønderslev. Det kan sognepræst Thomas Uth skrive under på.

Han fortæller, at der kommer stadig flere til gudstjenester og andre arrangementer.

Faktisk er der 30.506, der er gået ind gennem kirkedøren i 2017, hvilket er 5.000 flere end året før.

Det betyder, at der i gennemsnit hver dag er 83, der besøger kirken og på ugebasis 586.

- Juleaften er den helt store dag, og flere måtte gå forgæves til den første gudstjeneste. I alt var der 1.352 af Brønderslev 12.869 borgere, der valgte at besøge kirken til de tre gudstjeneste 24. december.

Thomas Uth fortæller, at der er planer om at holde endnu en gudstjeneste 24. december.

På menighedsrådets januar-møde foreslog Henrik Louis Simonsen at der holdes en gudstjeneste 23. december for de mange tidligere Brønderslev-borgere, der er hjemme for at fejre jul hos familien. De dage, der er færrest, der besøger kirken, er juledag, 2. juledag og 2. påskedag.

Thomas Uth foreslår, at der f.eks. 2. påskedag arrangeres en bustur i stedet for gudstjenesten. Antallet af arrangementer er også steget. I 2017 har der været 200 arrangementer mod 150 året før. De er besøgt af tilsammen 6.000 mennesker.

Af kirkelige handlinger (dåb, bryllup, begravelse) har der været 142 i 2017 mod 167 året før. Der har i 2017 været færre dødsfald.

Sognepræst Gitte Lykke Andersen: - Vi kan være stolte over, at der er langt flere i folkekirken end i biografen.

Gudstjenesterne er besøg af ca. 15.000, mens de kirkelige handlinger har haft 10.800 deltagere.

Det er præsterne, der sammen med kordegnene til hvert arrangement tæller op på opfordring fra biskoppen.

- Når Brønderslev Kirke lukkes i et års tid, er det planen at have et omfattende program, for at markere, at kirken nu er tilbage, fortæller formand for menighedsrådet, Mogens Juhl Jensen.

Thomas Uth: - Musikkens Hus i Aalborg åbnede også med et ordentligt brag. Det skal vi også, når vi er klar til åbning.

I tre måneder i efteråret har Thomas Uth orlov for blandt andet at beskæftige sig med, hvordan flere kan besøge kirken.