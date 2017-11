Trafiktrængsler i Asaa snart slut

ASAA: Arbejdet med at sanere kloaknettet på Sæbyvej i Asaa har de seneste uger givet anledning til mange besværligheder for trafikanterne. Også de handlende har kunnet mærke, at kunderne har svært ved at finde frem. Men nu er der lys forude. Fra fredag vil der igen være mulighed for gennemkørsel for privatbilister - dog kun i weekender og efter arbejdstid. Det vil sige i tiden fra klokken 16 til klokken 06.

- Sæbyvej er desværre for smal til, at der lovligt kan etableres en trafikregulering på strækningen, således at man ville kunne komme forbi, også mens der arbejdes. Med åbningen af strækningen uden for arbejdstid og en ekstra indsats fra entreprenørens side for at blive færdig to-tre uger før den annoncerede dato (22. december, red.) har vi gjort hvad vi kan, for at mildne generne, fortæller Lasse Riisgaard (V), der er formand for Brønderslev Forsyning.

Både Lasse Riisgaard, det lokale byrådsmedlem Hildo Rasmussen (S) og ikke mindst forsyningens projektleder, Peter Hamborg, har fået mange henvendelser fra bekymrede borgere. Parterne besigtigede sammen forholdene i går.

- Gennemkørslen vil de første par uger ske på stabilgrus og ved lav hastighed, fortæller Peter Hamborg. Denne mulighed har simpelthen ikke været til stede tidligere, da der indtil for ganske få dage siden har været gravet på tværs af vejen på grund af arbejde med stikledninger, slutter han.