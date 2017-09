Traktor stjålet

BRØNDERSLEV: Mellem fredag og mandag er en grøn John Deere traktor blevet stjålet fra Erhvervsparken i Brønderslev. Hos KVI Byg har tyve mellem mandag og tirsdag forsøgt at komme ind på et værksted på Hjørringvej. Selvom tyvene har prøvet at få både vinduer og en port brudt op, så er det ikke lykkedes at komme ind.