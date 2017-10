BRØNDERSLEV: Det har været fire travle dage for BFC Vendsyssel Hot Shots.

Det begyndte med pokalkampen mod Team Aarhus, i Aarhus.

- Med afbud fra Johan Uppström og Niklas Knøsen, var det ekstra spændende at se, hvordan det unge Brønderslev-hold ville klare sig, men al frygt blev gjort til skamme, med periode cifrene 0-1, 2-5 og 0-2 og et slutresultat på 2-8 gik holdet, uden de store problemer, videre til næste runde af årets pokalturnering, fortæller klubbens formand, Jeppe Bisgaard, på vegne af klubledelsen.

- Her venter der en lidt skrappere modstander. Det kan blive Frederikshavn Blackhawks, Sunds Seahawks eller Skanderborg Killerbees.

Rasmus Rasmussen scorede til 0-1 der var det eneste mål i 1. periode. I 2. periode kom der lidt mere gang i løjerne, med mål af Valentin Schmid, Richardt Foltinek 2, Jan Krejcicek, og Jeppe Kold, og hvor Team Aarhus i samme periode scorede to mål, var stillingen før 3. periode 2-6. Fem minutter inde i tredje periode scorede først Kasper "Kaller" Jensen og ét minut senere Valentin Schmid til slutstillingen 2-8.

Søndag gjalt det så Unihoc Floorball Ligaen i Brønderslev Hallen mod Helsingør.

Brønderslev-holdet var for første gang i denne sæson ved næsten fuld styrke. Der manglede kun unge Oliver Frost, der mødte frem med foden i gips, efter en skade han pådrog sig i pokalkampen.

Helsingør startede kampen med score til 0-1 efter 7 minutter, men med to mål til hjemmeholdet ved Richard Foltinek og Mads Dam sluttede perioden 2-1.

I 2. periode fik Brønderslev-mandskabet mere styr og ro over spillet, det resulterede i en pauseføring på 5-2, først scorede Mads Sanderhoff, efterfulgt af Rasmus Rasmussen og Sune Reinert.

De gode takter fortsatte i 3. periode, der endte 4-2 til Brønderslev-mandskabet, med mål af Sune Reinert, Niklas Knøsen, Jan Krejcicek og Jeppe Kold.

- Brønderslev-holdet viste tydelige fremskridt. Der er kommet mere ro og bedre organisation over holdet, efterhånden som man er blevet bedre sammenspillet, og det forarbejde tidlige træner Steffen Jensen lavede begynder nu at give resultater, selv om der stadigvæk er ting der kan blive bedre, tilbageløbet, mere kynisme og kamp om bolden og troen på at det sagtens kan lade sig gøre at være med, selv om holdet er meget ungt, til gengæld er sammenspillet som nævnt begyndt at fungere, man er blevet bedre til at finde hinanden og få ro over spillet, og når formen bliver bedre kommer også den nødvendige sikkerhed i afgørende situationer, siger Jeppe Bisgaard.

Alt i alt et par gode, men også lærerige kampe, der viste tydelige fremskridt for holdet.

Pointhøsten i de to kampe med mål og assist:

Pokalkampen: Jan Krejcicek 1+2, Richardt Foltinek 2+0, Valentin Schmid 2+0, Rasmus Rasmussen 1+1,Jeppe Kold 1+1, Kasper Jensen 1+0, Sune Reinert 0+1.

Søndag: Sune Reinert 2+1, Jan Krejcicek 1+1, Jeppe Kold 1+1, Richardt Foltinek 1+1, Mads Dam 1+1, Niklas Knøsen 1+1, Mads Sanderhoff 1+0, Rasmus Rasmussen 1+0.