Travlhed i Osteklokken: Her kan man få julestemning, tapas og kirsebærsovs med et twist

BRØNDERSLEV:- Sådan en dag bliver man mindet om, hvad det absolut bedste er ved at have butik - og det er netop sådan en dag som i dag. Glade kunder i en lind strøm, julestemning og højt humør og selvfølgelig søde ostepiger omkring sig bag disken, der sørger for at alt bare klapper.

Sådan skrev indehaver af Osteklokken i Brønderslev, Stine Binder, et par dage før jul på butikkens facebook-side. Og hun nyder virkelig juletiden i sin butik, som byder på oste og en lang række af andre specialiteter.

December er noget særligt, fortæller hun:

- Der bliver sådan en god stemning, når det strømmer ind med kunder, og vi er mange folk på begge sider af disken. Der er god stemning, folk er i julestemning, alle er glade og i godt humør i de uger. Selv om det går virkelig stærkt, og man er virkelig træt, når dagen er omme, så er det bare de fedeste dage. Det fedeste ved at have butik er for mig de dage i december, hvor det hele bare går stærkt, fortæller Stine Binder.

En af de varer, der er populære op til jul, er kirsebærsovs med portvin, som bliver lavet på Hybengården ved Sterup.

- Den er meget populær. Jeg har været på Hybengården to gange i den her uge. Vi måtte lige hente en ny sending. Det er mega lækkert og populært inde hos os, fortæller Stine Binder.

Kirsebærsovsen kommer også i en udgave med rom.

En anden ting, der er travlhed med op til jul, er juletapas.

- Det er gået ret godt. Det er dejligt, at der er meget at lave. Det er skønt, når tiderne er, som de er, at vi stadig mærker, at der er opbakning fra byen af, siger Stine Binder.

Osteklokken er en lille butik, som i gennem mange år har ligget i Grønnegade i Brønderslev.