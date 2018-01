BRØNDERSLEV: 2017 blev et travlt år med brande i Brønderslev. Det konstaterede brandstationsleder Per Holm Jensen ved nytårsparolen på Falck-stationen i Brønderslev.

Beredskabet er rykket ud 111 gange til blandt andet brande og redningsopgaver i trafikken. En af de større brande var branden søndag 29. oktober på Restaurant Barbados i Algade i Brønderslev.

- Her rykkede 22 af stationens 23 brandmænd ud med alt udstyr fra stationen, konstaterede Per Holm Jensen. Det er godt klaret. Ellers har Tygelsgade-centret sat sit præg på året. Her rykkede brandvæsenet ud 25 gange, inden asylcentret lukkede. Falckfolkene nåede at rykke ud tre gange på blot en dag.

Stationen har fået en ny brandmand, nemlig Anders Krogsgaard, der er vendt tilbage efter seks års pause. Til gengæld er Lars Richter stoppet efter 24 års tjeneste.

Kasper Andersen er ny holdleder på stationen. Der er en ansættelsesprocedure i gang, for at komme op på de 24 brandfolk, som stationen er normeret til.

Per Holm Jensen håber, at der i 2018 bliver mulighed økonomisk, for at få udskiftet udstyr, der trænger til udskiftning.

Der skal ansættes en ny direktør i Nordjyllands Beredskab efter Bjarne Grøn, der er blevet kommunaldirektør i Jammerbugt Kommune.

Ellers er der også andre organisatoriske ændringer på vej.

Områdeleder for brand, Niels A. Nørhave, læste koncernchef Jakob Riis nytårstale op, hvor der specielt blev fokuseret på, at 2017 har været et kriseår for Falck, men at der rettes op på forholdene i 2018.

I efteråret 2018 tages der for alvor fat på de ændringer, der er en følge af de nye regler omkring risikobaseret beredskab.

Blandt andet har Falck fået opgaver omkring vejhjælp og assistance for politiet tilbage.

Borgmester Mikael Klitgaard konstaterede, at Brønderslev Kommune har et godt beredskab.

- Det bliver dyrere i 2018, men vi kan så glæde os over, at vi i mange år har haft et godt beredskab til en billig pris, sagde han.

Mikael Klitgaard oplyste, at der vil ske ændringer i 2018 med indførelse af det såkaldte risikobaserede beredskab.

Han forsikrede, at de to stationer i Brønderslev og Dronninglund opretholdes. Den ny aftale, der netop er indgået mellem Nordjyllands Beredskab og Falck betyder, at alle 32 nordjyske stationer opretholdes.

Mikael Klitgaard oplyste, at der bliver større samarbejde på tværs af kommunegrænserne.

Den ny struktur, hvor Nordjyllands Beredskab har overtaget brandsyn og udstedelse af bygningstilladelser har fungeret fint.

- Der sker en meget hurtig sagsbehandling, konstaterede Mikael Klitgaard.

Per Holm Jensen kunne fortælle, at der allerede er et samarbejde på tværs. For eksempel sendte beredskabet i Brønderslev flere slukningskøretøjer til assistance ve branden i Gigantium i Aalborg, ligesom Brønderslev-stationen har medvirket til en tidkrævende opgave med slukning af en affaldsbrand i Frederikshavn, der strakte sig over flere dage.

- Det er første gang, vi har været syd for Limfjorden, men det var godt, vi kunne hjælpe ved en så stor brand. Affaldsbranden i Frederikshavn var knapt så spændende.

Beredskabsinspektør Jens Anker Gere konstaterede, at der er øget fokus på terror.

- Der har været øvelser og konferencer, og det er vigtigt, at vi er forberedt, hvis der skulle opstå terror, sagde han.

Han sagde, at samarbejdet mellem de forskellige parter omkring redning er blevet betydeligt forbedret.

Der har i Nordjylland været store opgaver med blandt andet en møllebrand i Østerild og en klipperedning ved Rubjerg Knude. Den sidste endda dagen efter en øvelse.