Tre biler i brand - en hybridbil måtte i containeren

BRØNDERSLEV:Tre biler stod lørdag morgen i flammer ved en brand i en carport i beboelsesområde på Fasanvej midt i Brønderslev.

Det fortæller indsatsleder Jørgen W. Pedersen, Nordjyllands Beredskab.

Beredskabet blev kaldt til brand i en carport ved 04.30-tiden lørdag morgen. Der var gået ild i en bil, og den havde bredt sig til yderligere to biler i carporten.

- Vi fik oplyst, at den ene bil var en hybridbil, så vi tager ingen chancer med den. Vi behandler den på grund af dens batteri som en el-bil og tager de nødvendige forholdsregler, der er i forhold til omgivelserne, når der er tale om en elbil. Vi rekvirerer derfor vores container, som vi kan fylde med vand og derefter sænke hybridbilen ned, så den kan køle af, fortæller indsatslederen.

Han regner med, at containeren herefter bliver kørt ud et sted uden for byen, hvor bilen kan få lov at køle af. Herefter tager miljømyndighederne over på behandlingen af bilen og kølevandet i containeren.

Jørgen W. Pedersen oplyser, at branden ikke har været ved at sprede sig til beboelsesejendommen, og at brandfolkene på grund af de tidlige tidspunkt på dagen har haft gode arbejdsbetingelser uden for mange mennesker i nærheden.

- Der var heller ikke på noget tidspunkt fare for mennesker, konstaterer indsatslederen.

På et tidspunkt var 10 brandfolk på stedet, fordi et af holdene på grund af mulig forurening ved branden i hybrid-bilen blev sendt i bad og nye folk sat ind i stedet for.

Indsatslederen regnede ved 06.30-tiden med, at brandfolkene var færdige med arbejdet ved 07.30-tiden.