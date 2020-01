Handelschef er ny borgmester-kandidat i Brønderslev

BRØNDERSLEV:Handelschef Lars Bisgaard Andreasen er også byrådsmedlem for Socialdemokraterne, og nu har han meldt sig klar til næste, politiske træk - at blive borgmester.

I et facebook-opslag skrev han onsdag aften blandt andet:

- Lige siden jeg som 13 årig meldte mig ind i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, har jeg haft en drøm om en gang at kunne blive borgmester i den kommune hvor jeg er født, opvokset og har levet i: Mit elskede Brønderslev - Vendsyssels hjerte.

Lars Bisgaard Andreasen tror på, at ambitioner og målsætninger er vigtige, hvis man vil opnå noget i livet, og det har fået ham til at melde sit kandidatur ud.

- Jeg har valgt, at det er nu, jeg skal gå efter den drøm som jeg havde, da jeg rendte rundt som en 13 årig knejt og havde vilde drømme om at forandre verden. Derfor har jeg efter opfordring fra flere medlemmer, valgt at sige ja tak til at stille mit kandidatur til rådighed, skriver han.

Handelschefen er dog ikke alene om sine drømme. Onsdag aften meldte Socialdemokraterne i Brønderslev ud, at der er i alt tre bud på borgmesterkandidat-posten:

- Tiden er nu inde til at vi skal have fundet vores borgmesterkandidat til det næste byrådsvalg som finder sted til november 2021. Der er tre kandidater til posten og derfor bliver der afholdt præsentationsmøder, hvor alle medlemmer har mulighed for at se de 3 kandidater og høre dem præsentere sig. De tre kandidater er Bettina Kjeldsen, Jette Ramskov og Lars Bisgaard, skriver lokalformand Steen Christensen på partiets lokale facebookside.

Informationsmøderne holdes: Den 14. januar i Metalhuset på Nordens Allé i Brønderslev og den 15. januar i Huset på Gutenbergvej i Dronninglund.