Flere brande i Brønderslev: Brandstifter menes at have været på spil

BRØNDERSLEV:Politi og Nordjyllands Beredskab har været talstærkt til stede i Brønderslev lørdag aften, hvor der kom melding om flere brande inden for kort tid.

Brandstederne ligger tæt på hinanden, og derfor er der mistanke om, at en brandstifter har været på spil. Ifølge NORDJYSKEs udsendte blev der foretaget en anholdelse omkring midnatstid, hvor en mand i håndjern var blevet iført en hvid heldragt, som politiet iklæder anholdte for at sikre eventuelle spor.

Foto: Henrik Louis

Den ene brand opstod i en etageejendom i Algade. Her er en lejlighed på første sal voldsomt beskadiget af ilden, og det samme er en bagtrappe.

En anden brand opstod i en garage ved en forretning i Østergade tæt derpå, og en tredje var en bilbrand. Første brandmelding kom klokken 22.15 og blev fulgt af meldinger 16 og 21 minutter senere. Kort før midnat var der så en fjerde brand, denne gang i Bredgade, oplyser NORDJYSKEs udsendte.

Det vides endnu ikke, om nogen personer er kommet noget til. Én person blev reddet ud af den brændende etageejendom, forlyder det.