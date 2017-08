Tre trafikuheld på under to timer - fem kørt på sygehuset

NORDJYLLAND: Trip trap træsko. Tre trafikuheld har siden klokken 14.44 givet politi og ambulancefolk en del at se til i det nordjyske.

Ifølge vagtchef Karsten Højrup Kristensen skete det første ud for Aggersundvej 79 ved Brovst 14.44, hvor en bil var kørt i grøften og en person blev meldt teknisk fastklemt. Pågældende måtte en tur på skadestuen for at blive tjekket for piskesmældsskader.

Så sænkede freden sig for en stund, men klokken 16.22 måtte politi og ambulance igen rykke ud - denne gang til Trudslevvej nord for Ingstrup. Her havde en personbil påkørt en bus bagfra. En person måtte i ambulance køres til sygehuset i Hjørring - ligeledes på grund af nakkesmerter.

Imens måtte en politipatrulje sendes til krydset Roldvej/Mosbækvej ved Gundestrup, hvor to biler var kørt sammen. Hele fire ambulancer blev sendt af sted, og tre tilskadekomne kørt på sygehuset - igen til tjek for nakkeskader.

Savner man de finere detaljer, skyldes det, at de ikke er kommet til vagtchefen endnu, fordi betjentene er konstant i sving.