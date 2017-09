Tre uger med sol, tak

BRØNDERSLEV: - Tre uger med høj solskin. Det er lige hvad jeg ønsker mig. Det siger indehaver af Nygaardsminde Vingaard, Jan Lunde.

Han fortæller, at der er brug for masser af sol, for at druerne kan modnes og tilføres det rigtige sukkerindhold.

- Vi kan se på druerne, at de har fået meget vand og ikke det ønskede solskin, fortæller Jan Lunde.

Han tør ikke spå om høstens omfang i år. Men i år er første gang, der skal fremstilles hvidvin. I fjor var det hidtil bedste år, hvor der blev plukket ét ton druer, der blev til med 650 flasker rosévin. Jan Lunde har 2.000 vinstokke, men har planer om at plante yderligere 500. Der er gjort plads til flere stokke.

Selve produktionen af vin sker på Glenholm Vingaard.

Jan Lunde deltager lørdag i Dansk Vindag, hvor Nygaardsminde Vingaard åbner dørene klokken 13-15, og her vil Jan Lunde fortæller om sit projekt gennem syv år.