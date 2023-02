Tre unge står bag nye lejeboliger

BRØNDERSLEV:For tiden tager en ny byggeplads form. Den ligger på Brandur Allé overfor gymnasiet, og det lokale firma Restate Development, som står bag.

- Det er 12 nye lejeboliger på en god beliggenhed i Brønderslev. Det er helt utroligt centralt derude, fortæller medejer Andreas Heegaard.

Området ligger lige ved den vendeplads, der er for enden af vejen til gymnasiet, Islands Allé. Andreas Heegaard fortæller, at der er gode stisystemer fra området.

- Man er ovre i Brønderslev Hallerne på et splitsekund, eller idrætshøjskolen eller Hedelund. Det ligger meget centralt på gåben eller cykel.

Boligbyggeriet er gået i gang. Foto: Mette Møller

De 12 boliger er på 96,5 kvadratmeter og får hver sin carport, skur og en fornuftig have.

- Vi ser et rigtigt stort behov for den her boligtype, fortæller Andreas Heegaard.

Boligerne henvender sig til alle.

- Men dem, vi har haft i baghovedet, er typisk ældre mennesker, som sælger et parcelhus. De er tit rimeligt friske og vil langt hen ad vejen have det samme, som de har haft i mange år, bare mindre og med mindre vedligehold og billige forbrugsomkostninger, fortæller Andreas Heegaard.

Boligerne ventes at stå færdige i fjerde kvartal af i år, og de fire af dem er allerede reserverede. De 12 nye lejeboliger bliver opført i seks dobbelthuse, som placeres i tre klynger. Der bliver også et gårdmiljø mellem hver klynge.

Sådan kommer køkkenerne i det ny boligbyggeri til at se ud. Illustration: Restate

Vil udvikle lokale projekter

Restate har købt grunden af Boligforeningen Fredensbo, og den var egentlig udlagt til institutionsformål. Der er dermed gået en del arbejde forud for Restate i form af arbejde med ny lokalplan og kommuneplanstillæg, som skulle til for at arealet kunne blive til et boligområde. Og det er blandt andet den slags udviklingsarbejde, som Restate satser på.

- En stor del af det, vi laver, er at skabe mulighed for at bygge boligprojekter. Vi går ind i projektorerne tidligt og laver det forudgående udviklingsarbejde, det kræver at udlægge et areal til boligområde, fortæller Andreas Heegaard.

Han grundlagde i 2021 Restate sammen med Nikolaj Holm-Christiansen og Thomas Ellitsgaard.

- Vi er en mindre, lokal udviklingsvirksomhed, og vi tre har her vores kompetencer.

Han selv arbejder meget med det administrative, finansiering og udvikling, mens Nikolaj Holm-Christiansen har speciale indenfor byggeri og indkøb, og Thomas Ellitsgaard er ingeniør med teknisk baggrund og arbejder meget med projektering.

- Vi er i gang med nogle af vores første projekter, og vi arbejder meget med at finde projekter, vi kan udvikle, typisk arealer, der har været udlagt til andre formål, som vi kan udvikle til boligformål, fortæller Andreas Heegaard.

Illustration af boligbyggeriet i Brønderslev. Illustration: Restate

Restate vil især gerne arbejde i lokalområdet.

- Vi er p.t. primært i Brønderslev Kommune og vil gerne være med til at skabe udvikling i den kommune og i Brønderslev, hvor vi bor, siger Andreas Heegaard.

Restate bygger for tiden også i Hjallerup. Det er ti boliger, der ligger på Markedsbakken.

Udlejning af boligerne på Brandur Allé kommer til at ske via Gram Pedersen Ejendomsadministration.