Tricktyve slog til mod tankstationer med få timers mellemrum

BRØNDERSLEV/SÆBY:Politiet advarer nu om, at tricktyve kan være på spil i Vendsyssel, efter at to Circle K tankstationer langfredag i sidste uge var udsat for tricktyverier inden for kort tid - og med nøjagtig samme fremgangsmåde.

Først gik det ud over Circle K i Brønderslev, hvor to mænd - der beskrives som udenlandske af udseende, og som talte dansk med accent - kom ind i butikken omkring klokken 16.30.

Den ene mand fik ekspedienten ned bagerst i butikken, og imens gik den anden mand om bag disken, hvor han stjal en kasse med 15 kartoner cigaretter og noget snus, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Et par timer senere - klokken 18.50 - skete det samme så på Circle K på Aalborgvej i Sæby. Her var det også to mænd, hvor den ene afledte ekspedientens opmærksomhed, mens den anden denne gang gik ud på lageret.

Her blev han dog overrasket af en anden butiksansat, mens han stod og rodede med nogle cigaretter, og det lykkedes derfor ikke at stjæle noget, fortæller Peter Skovbak.

Politiet ser naturligt nok en sammenhæng mellem de to tricktyverier.