Ulden VVS'er på spil: Tricktyveri kan være det femte i rækken

NORDJYLLAND:Det er ikke utænkeligt, at en tricktyv, der torsdag aften slog til i Brønderslev mod en 83-årig mand, har været på spil før.

Politikommissær Ulf Munch Sørensen fra afdelingen for berigelseskriminalitet fortæller i hvert fald at fire ældre tricktyverier efterforskes sammen med det seneste tilfælde fra Brønderslev.

- Der har tidligere været to tilfælde i Aalborg og to i Nørresundby, hvor modus har været magen til tricktyveriet i Brønderslev torsdag, forklarer politikommissæren.

Her kommer manden, der udgiver sig for at være VVS-mand, og fortæller, at der er vandskade i bygningen, og derfor skal han have beboeren til at tjekke rørene. Imens beboeren tjekker rørene, stjæler tricktyven, det han nu kan finde af koster - som oftest kontanter.

De fire foregående tilfælde af tricktyverier ligger lidt tilbage i tid, men alligevel efterforsker politiet dem altså samlet under et.

- Dermed være ikke sagt, at der er tale om samme gerningsmand. Men det er en mulighed, og vi vil meget gerne advare borgerne om at hoppe på den med vandskaden. Hvis en mand kommer med den historie, så lad være med at lukke ham ind, lyder advarslen fra Ulf Munch Sørensen.

- Desværre har vi ikke noget specielt godt signalement af gerningsmanden, der må siges at være ret gennemsnitlig, konstaterer politikommissæren.

Senest har beskrivelsen fra torsdagens tricktyveri været minimal: dansk mand, 25-30 år gammel og iført mundbind. Politiet har dog udbygget signalementet i et tweet:

Her lyder det mand, 30-45 år, dansktalende og dansk af udseende, almindelig af bygning, 180-190 cm høj, iført sort tøj, sort kasket eller hue og mundbind

Ulf Munch Sørensen understreger, at sagen prioriteres højt i efterforskningen, og derfor vil politiet også gerne høre fra folk, der måtte have set noget i Brønderslev.