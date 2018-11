Trods anholdelser og mere politi: Indbrudstyve fortsætter rov i Brønderslev

NORDJYLLAND: For en uge siden slog Nordjyllands Politi indbrudsalarm, efter der havde været 81 indbrud på en uge.

Selvom indsatsen har virket, så vokser antallet af indbrud dog stadig.

Det var især områderne omkring Aalborg, Hjørring, Svenstrup og Brønderslev, der var hårdt ramt, og politiet satte derfor ekstra politifolk ind for at efterforske sagerne.

Det resulterede i sidste uge i, at seks personer blevet varetægtsfængslet, sigtet for flere indbrud.

Men der er stadig en indbrudsbande løs. For mens indbruddene er faldet markant i Jammerbug og Hjørring Kommuner samt omkring Aalborg, så fortsætter indbrudsbølgen i Brønderslev.

Brønderslev fortsat hårdt ramt

I weekenden blev der begået 11 nye indbrud i Brønderslev, og dermed er tallet oppe på 30 siden 3. november, hvor det hele begyndte.

Ligesom ved de øvrige indbrud, så har gerningsmændene typisk gået efter smykker, bærbare computere, iPads og kontanter, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Ved et indbrud på Saltumvej, stjal indbrudstyvene også bilnøgler og bil med registreringsnummer BX 55276.

Seks anholdt for indbrud

I sidste uge lykkedes det så at anholde tre indbrudspar, der alle er blevet varetægtsfængslet.

Det drejer sig om to mænd på 29 og 38 år, der er sigtet for flere indbrud i Jammerbugt, Hjørring og Brønderslev kommuner, om to mænd på 28 og 24 år, der er sigtet for indbrud i Hjørring Kommune, samt om to mænd på 42 og 55 år, der er sigtet for tyveri af designermøbler fra indbrud i Aalborg og Nibe-området.

Og mens det ser ud til, at disse anholdelser har virket i den vestlige del af Vendsyssel, så er der stadig en eller flere gruppering på fri fod i den østlige del.

– Vi har set et fald i antallet af indbrud, men vi er ikke i mål endnu. Vi har en mistanke om, at der stadig er en gruppering af omrejsende kriminelle på spil, siger vicepolitiinspektør Ander Uhrskov.

Tæt på i Brønderslev

Politiet har ellers været ekstra meget til stede i og omkring Brønderslev i weekenden, men det lykkedes alligevel ikke at få fingrene i indbrudstyvene.

Men man har været meget tæt på, fortæller Anders Uhrskov.

Lørdag aften omkring klokken 19 så en borger to mistænkelige personer på Sibeliusvej i Brønderslev, hvor de stod og lyste ind gennem et vindue.

Borgeren løb efter personerne, men blev sprayet i ansigtet - angiveligt af peberspray - så han måtte opgive forfølgelsen.

- Vi var kort tid efter massivt til stede i området, som vi forsøgte at lukke ned, men det lykkedes desværre ikke at pågribe de mulige gerningsmænd, siger Anders Uhrskov.

Borgere er en stor hjælp

Politiet har generelt fået mange henvendelser fra borgere, der har set noget i området.

Og disse henvendelser er en stor hjælp for politiet, som fortsætter den intensiveret indsats i Brønderslev-området.

– Vi vil meget gerne have, at folk ringer til os, når de ser noget, siger Anders Uhrskov og fortsætter:

– Vi vil være mere synlige i området og have en øget patruljering, så vi har en hurtigere respons, når vi får henvendelser, siger vicepolitiinspektøren.