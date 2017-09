Try Museum kan få ny ejer

BRØNDERSLEV: Fritids- og Kulturudvalget har netop drøftet en ansøgning fra Museerne i Brønderslev Kommune, der gerne vil have lov til at overdrage Try Museum til Egnsmindesamlingen for Østvendsyssel.

Nogle ville måske kalde Try Museum for en hade- gave, men det gælder ikke udvalgsformand Margit Chemnitz (V).

- Det er ikke en hadegave, for der er jo heldigvis en stor gruppe frivillige, som siger, at de gerne vil tage over, og de opfatter det ikke som en hadegave, siger Margit Chemnitz.

Sammen med det øvrige udvalg bakker hun op om planen, som nu sendes videre til drøftelse i kommunens økonomiudvalg. Også udvalgets næstformand bakker planen op.

- Det synes jeg er fint, for driften af Try Museum hæmmer Museerne i Brønderslev, og der er folk i egnsmindesamlingen, der gerne vil arbejde videre med museet i Try, siger Lars Bisgaard Andreasen (S).

Når ansøgningen er havnet på udvalgets bord skyldes det, at Brønderslev Kommune er Museerne i Brønderslevs største offentlige tilskudsyder og som sådan skal give samtykke til, at Museerne overdrager Try Museum til Egns- samlingen for Østvendsyssel med virkning fra 1. januar 2018.

Driften skal optimeres

Ansøgningen om overdragelse af Try Museum sker med baggrund i Slots- og Kulturstyrelsen samt Brønderslev Kommunes ønske om, at Museerne optimerer deres bygningsmasse i forhold til de økonomiske rammer for driften af Museet.

Try Museum har kort sagt for mange utidssvarende bygninger, som belaster økonomien og driften voldsomt. Afvikling af Try Museum vil ifølge ansøgningen frigive ressourcer til den nødvendige kvalitetsforbedring til Museets resterende to formidlingssteder, herunder også museets bevarings- og formidlingsarbejde.

Try Museum omfatter tre ejendomme med otte bygninger, og det er en tredjedel af Museets bygningsmasse.

I forbindelse med en eventuel overdragelse vil der ske en udskillelse af genstande - de genstande som ikke bevares af museet vil indgå i overdragelsen.