Turisme under én hat Turismeorganisationer mener, at turisindsatsene r forsømt

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Brønderslev Kommune har nærmest en mikroskopisk andel af de turister, der overnatter i Nordjylland. Det er noget af det, der skal rettes op på, og en arbejdsgruppe mener, at der skal satses mere på turisme.

På vegne af arbejdsgruppen foreslår slotsforvalter, advokat H. J. Kaptain, at turismeindsatsen udskilles fra Brønderslev Erhverv & Turisme, og at der etableres en ny turismeorganisation med reference til en turistforening, der dækker hele kommunen.

Ifølge H. J. Kaptajn skal der ansættes en turismeudvikler/turismeudviklingschef, der skal have eget kontor enten hos Brønderslev Kommune eller hos en anden samarbejdspartner.

Arbejdsgruppen foreslår, at én af opgaverne kan være at overtage visitbrønderslev.dk

H.J. Kaptain har også et forslag til økonomi. Han foreslår på arbejdsgruppens vegne, at turismeorganisationens økonomi finansieres med et driftstilskud fra Brønderslev Kommune på én million kroner, og at turisterhvervet selv bidrager med 250.000 kroner.

Arbejdsgruppen har haft møde med borgmester Mikael Klitgaard (V).

- Her fik vi mulighed for at fremføre vore synspunkter, fortæller H. J. Kaptain. Borgmesteren er positiv over for, at der er brug for en destinationsforening, der samler kommunens turistvirksomheder og også har opbakning hos handelsstands- foreninger, borgerforeninger, landdistriktsudvalg med mere.

- Vi er også tilfredse med, at Mikael Klitgaard er positiv over for, at der er brug for en person, der aktivt arbejder med turismeindsatsen.

Ifølge H. J. Kaptajn er Mikael Klitgaard parat til at arbejde for en omfordeling af de penge, der i dag bruges, så der bliver økonomisk grundlag for etablering af en destinationsforening, der er i stand til at ansætte en destinationsudvikler.

- Vi har forståelse for Mikael Klitgaards præcisering om, at en løsning skal forhandles nærmere med og besluttes af Brønderslev Byråd.

- Nu afventer vi så de kommende forhandlinger, siger H. J. Kaptain.

- Vi vil i valgkampen stille spørgsmål til området. Der er tillid til, at de politiske partier kan se, at indsatsen på turisme-området har været forsømt de seneste 10-12 år.

- Der er behov for, at der nu gøres en indsats. Men det forudsætter selvfølgelig en bred indsats i de virksomheder, der arbejder i turisterhvervet i Brønderslev Kommune samt i handelsstandsforeninger, borgerforeninger med flere.

Arbejdsgruppen har rettet henvendelse til alle turisme-virksomheder med opfordring til at bakke op om initiativet.

Arbejdsgruppen består af Karen Axen, Dronninglund turistforening, Peter Hvid Jensen, Dronninglund Kunstcenter, Jens Tofting, Borger9700, Lone Due Bak, Holtegaard, Kirsten Juel Jensen, Brønderslev Golfklub, Anne Dorthe Holm, museeerne, Laila Jensen, Asaa Camping, Rikke Mersholm, Hjallerup Samvirke og samt Hans Jørgen Kaptain., Voergaard Slot.