Tvillinger har åbnet Uldtråden

BRØNDERSLEV: - Skal vi overtage Garnboden? Det spørgsmål stillede 40-årige Lisbeth Andersen fra Brønderslev sin tvillingesøster, Signe Clausen, Taars.

Og det tog ikke mange sekunder for søsteren at betænke sig, og det blev et klart ja.

Beslutningen blev truffet før jul, og lørdag åbnede forretningen i Brønderslevs gågade Nygade med de nye ejere og nyt navn, nemlig Uldtråden.

Der er nyt sortiment af garn af kendte mærker.

- Vi vil koncentrere os om garnet, og dropper nattøj og undertøj, som butikken også hidtil har på hylderne, fortæller de.

Lisbeth Andersen og Signe Clausen har strikket siden de var fem-seks år, og de elsker denne hobby.

Det ligger til familien med at strikke. Lisbeth Andersens og Signe Clausens oldefar var benamputeret, og ernærede familien med at strikke.

Der er et billede af oldefaren i butikkens hyggehjørne med sofaer.

Forretningen sælger også kaffe, som kunderne kan nyde i det indrettede caféhjørne.

- Vi køber garn på nettet. Men vi tænkte, at vi lige så godt kan købe det i en butik, fortæller de.

Signe Clausen skal stå fuldtids bag disken, mens Lisbeth Andersen har planer om at gå ned på halv tid på Aalborg Handelsskole, hvor hun underviser i dag.

Signe Clausen har tidligere været social- og sundhedsassistent på Vendelbohjemmet i Sindal.

Der var kø ved forretningen, da den åbnede lørdag.