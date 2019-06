Tyv brød vindue op: Designermøbler forsvandt

HJALLERUP: Beboerne i en villa på Østermarken i Hjallerup kom hjem til et træls syn efter pinsen: Et vindue var blevet brudt op med et koben, og gerningsmanden var dampet af med en god portion designermøbler. Det fortæller politiassistent Claus Bjerre fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Tyven - eller tyvene - har stjålet to PH 3/2 loftslamper, 1 PH5 lampe, fire 7'er stole i sort læder, en Kaj Bojesen træelefant, en Kaj Bojesen garder i skilderhus samt et armbåndsur.

Indbruddet er sket fra 7. juni til 9. juni. Har nogen i det tidsrum bemærket noget mistænkeligt i området, så kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 1-1-4.

Knuste vindue i sommerhus

I et sommerhus på Kattegatvej i Sæby blev der også stjålet en PH-lampe, her var det en PH Snowball, der forsvandt. Det indbrud skete i tiden 6. til 8. juni, og tyven kom ind ved at knuse et vindue.