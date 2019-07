Tyv forstyrret i indbrud: Nabo skræmte ham væk

BRØNDERSLEV: Natten til tirsdag var der en indbrudstyv på besøg ved en villa på Sverigesvej i Brønderslev. Det oplyser politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi.

Tyvens rumsteren vækkede opmærksomhed hos naboen, der besluttede sig for at gå over og se, hvad der skete på nabogrunden. Her mødte naboen indbrudstyven, der straks flygtede, da han fik øje på naboen.

Naboen så kun indbrudstyven ganske flygtigt. Han beskriver tyven som en spinkel mand iført mørkt tøj med reflekser på.

Tyven nåede aldrig at bryde ind i villaen, men han havde forsøgt at bryde et vindue op.