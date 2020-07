Tyve kan nærmest møblere et helt hus efter indbrud

BRØNDERSLEV:Indbrudstyve har været på spil på Aalborgvej i Brønderslev, og det må have krævet god plads i bilen, da de kørte bort med tyvekosterne.

Tyvene er kommet ind i villaen ved at bryde et badeværelsesvindue op med et koben.

- Villaen er gennemrodet, og tyvene har blandt andet stjålet en sofa, et sofabord, spisebordsstole, planter,et Yamaha keyboard, havemøbler, en gasgrill og smykker, siger politiassistent Kasper Bang fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn

Indbruddet er sket i tidsrummet mellem tirsdag den 14. juli kl. 12 og onsdag den 15. juli kl. 21.38.

Også på Odinsvej i Brønderslev har der været ubudne gæster onsdag. Indbruddet er sket via et vindue til et værelse på 1. sal. På adressen er der stjålet diverse smykker.