Tyve står måske bag flere indbrud

VENDSYSSEL: Det kan være de samme gerningsmænd, som står bag syv indbrud torsdag aften i Vendsyssel. Indbruddene ligner hinanden, og tidsrummet er det samme. Derfor formoder politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpoliti i Frederikshavn, at politiet skal kigge efter de samme gerningsmænd. Indbruddene er sket i I P Hartmanns Kvarter i Brønderslev mellem kl. 18.45 og 20.45, på Blokhusvej og Lucernevej i Pandrup fra kl. 17-22.45, og derudover har der været to indbrud og et forsøg på indbrud i Bjørnsonparken i Sulsted fra om eftermiddagen til klokken ca. 20.30. Ved indbruddene er der blandt andet blevet stjålet smykker, elektronik og ure.