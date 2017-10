Tyven går efter værktøj

VENDSYSSEL: Håndværkere skal nok tænke over ikke at have for meget værktøj i bilen længere. Det seneste år der sket mange indbrud i varebiler, hvor der typisk bliver stjålet værktøj for mange tusinde kroner.

Lige for tiden er der en bølge af indbrud i varebiler i aften- og nattetimerne rundt om i Vendsyssel.

Mellem mandag og tirsdag blev der knust en siderude i en varebil, som holdt på Ørnevej i Frederikshavn. Også her blev der stjålet værktøj.

På Hattemagervej i Sæby blev der mellem mandag og tirsdag lavet et hul i bagklappen og derefter stjålet værktøj og måleinstrumenter.

På Hedevigsvej i Dronninglund var der to indbrud i varebiler mellem mandag og tirsdag. Fra begge biler blev der stjålet elværktøj og håndværktøj.