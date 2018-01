FLAUENSKJOLD: Bilen fik lov til at blive, mens tyven tog nøglerne til den i forbindelse med et indbrud i et hus på J P Jensens Vej i Flauenskjold. Indbruddet skete mellem fredag morgen og fredag eftermiddag. På Oiensvej i Flauenskjold var der på et tidspunkt fra lørdag middag og fem til midnat et vindue, der blev opbrudt i en villa. Der blev stjålet spiritus, smykker og tre ure.