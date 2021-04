Udstyr stjålet fra flere BMW'er

BRØNDERSLEV/AABYBRO:Indbrud i biler er ikke et særsyn. Men det er usædvanligt, at gerningsmændene går efter et bestemt bilmærke, og at de ikke bare stjæler ting, der ligger i bilen, men ligefrem afmonterer udstyr og endda også rat.

Det skete i sidste uge i både Brønderslev og Aabybro.

To steder i Brønderslev blev der knust sideruder i BMW'er, så den eller de ukendte gerningsmænd blandt andet kunne stjæle et sportsrat samt radio og navigationsskærm - efter at have skilt instrumentbrættet ad. En tredje BMW fik også knust sideruden, men denne bil havde alarm, og det har muligvis skræmt tyven væk. I hvert fald blev der ikke stjålet noget, fortæller politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpolitiet i Frederikshavn. Alle tre tyverier eller forsøg herpå fandt sted natten til fredag i sidste uge.

I samme tidsrum blev der også brudt ind i to BMW'er i Aabybro. Igen blev der knust sideruder, så tyven kunne få fat i rat, navigationsudstyr og en multifunktionsknap, fortæller politikommissær Thomas Albrechtsen fra Lokalpolitiet i Hjørring.

Eventuelle oplysninger om de usædvanlige tyverier kan gives til politiet på telefon 1-1-4.