Uggerhøj fusionerer med bilfirma i Horsens

NORDJYLLAND/HORSENS: Det store nordjyske bilfirma Uggerhøj fusionerer nu med Ginnerup Automobiler A/S i Horsens, der udvider med forhandling af det franske bilmærke Peugeot.

Fusionen er en realitet fra 1. august, fremgår det af en pressemeddelelse fra de to bilmærker.

Fusionen sker ifølge pressemeddelelsen med henblik på at styrke forretningen i Horsens gennem tilførsel af kompetencer og stordriftsfordele.

Jørn Ginnerup, der er anden generation, har valgt det nordjyske firma Uggerhøj som partner, da værdigrundlaget er præget af professionel bildrift, men med en stor lokal forankring og altid med udgangspunkt i kunden.

Danmarks bedste

- Uggerhøjs vision er at blive Danmarks bedste bilforretning og ikke som så mange andre, der blot ønsker at blive store. Det ligger mig meget på sinde, at vores gode, loyale kunder stadigvæk vil få en rigtig god oplevelse i vores hus, hvor jeg fortsat vil være at finde. Udviklingen går mod en konsolidering i branchen, og det er rigtig svært at stå alene med de krav, der stilles til nutidens bilforhandler, lyder det fra Jørn Ginnerup i pressemeddelelsen.

- Uggerhøj har i dag mere end 350 brugte biler til salg på Uggerhøj.dk, og som en del af fusionen har vores forretning i Horsens nu også mulighed for at tilbyde disse biler til vores lokale kunder. Det er én af fordelene ved at blive en del af Uggerhøj, tilføjer Jørn Ginnerup.

Holdånd

- Sammen er vi stærkere - det kræver holdånd og struktur at håndtere otte bilmærker i otte byer. Jeg tror, at fremtiden er forbeholdt dem, der vil gå en ekstra mil for kunden, udtaler Sten Uggerhøj.

- Vi glæder os rigtig meget til at komme til Horsens og til at arbejde sammen med Jørn Ginnerup og hans medarbejdere, udtaler Lasse B. Jensen, der bliver direktør i det nye selskab, som kommer til at hedde Uggerhøj Horsens A/S.

Lasse B. Jensen er i dag også medejer af Uggerhøj Aarhus.

Forretningen i Horsens fortsætter på Høegh Guldbergs Gade 46, men der kommer til at ske store forandringer. Fra 1. september 2017 vil man nemlig også kunne købe og få serviceret sin Peugeot fra forretningen, da Peugeot-forhandlingen overtages fra RAF Motors.

I den forbindelse ombygges forretningen, og der ansættes yderligere personale til at tage hånd om Peugeot kunderne.

Uggerhøj driver i forvejen forretninger i Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Aalborg, Aarhus, Silkeborg og Herning. Uggerhøj har forhandlingen af mærkerne Citroën, Opel, Kia, VW, Skoda, Seat, Fiat og nu med Horsens altså også Peugeot.