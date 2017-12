Uheld: To børn til tjek på sygehuset

BRØNDERSLEV: Mandag klokken 17.18 rykkede Nordjyllands Politi og Nordjyllands Beredskab i Brønderslev ud til et færdselsuheld på motorvej E39 ved frakørsel seks Brønderslev C.

- To biler var stødt sammen, og fire børn var, hvad man kalder teknisk fastklemt, fortæller vagtchef Carsten Kjær fra Nordjyllands Politi.

Teknisk fastklemt betyder, at en person i eksempelvis et køretøj ikke kan komme ud ved egen hjælp.

Til tjek på sygehuset

Da Nordjyllands Beredskab i Brønderslev fik frigjort passagererne i bilerne, var der imidlertid flere, som klagede over ondt i nakken.

- Der var to børn i hver bil, og to af de fire børn samt en voksen blev kørt til sygehuset til tjek for nakkesmerter, fortæller indsatsleder Torben Karstenskov fra Nordjyllands Beredskab.

Sammenstødet betød, at Nordjyllands Politi afspærrede frakørsel seks Brønderslev C, mens oprydningsarbejdet stod på.