Uheld på motorvej: Vand sendte bil ud på mark

BRØNDERSLEV: Vand på motorvejen var skyld i, at en 29-årig kvinde mandag morgen mistede herredømmet over sin bil på motorvej E39 syd for Brønderslev.

Uheldet skete omkring klokken 08, hvor bilen aquaplanede så meget, at den kørte af motorvejen og endte ude på en mark.

Bilisten slap med lettere skader ved uheldet, men bilen er totalskadet, oplyser vagtchef Poul Badsberg, Nordjyllands Politi.

Der har mandag morgen været vand på motorvejen flere steder. Det drejer sig om motorvej E45 omkring afkørsel 21 Nørresundby N i sydgående retning, ved tilkørsel 13 Sæby S i sydgående retning samt på motorvej E39 i nordgående retning ved frakørsel 7 Brønderslev S, hvor bilisten kørte galt.