Uheld på motorvej: Bil gled af vejen og ind mellem træer

BRØNDERSLEV:En mandlig bilist slap heldigt fra et solouheld på Motorvej E39 lidt nord for Brønderslev tirsdag morgen.

Det oplyser vagtchef René Kortegaard, Nordjyllands Politi.

- Der er tale om et solouheld, og bedste bud er, at manden er blevet overrasket af glatføre. Bilen var gledet af motorvejen og ind mellem nogle træer. Manden var selv kommet ud af bilen, og han er sluppet uskadt fra uheldet, forklarer vagtchefen.

Uheldet skete i nordgående spor lidt nord for afkørsel Brønderslev C, og det var en forbikørende lastbilchauffør, der opdagede den havarerede bil inde mellem træerne ved vejsiden.

Nordjyllands Beredskab blev kaldt til stedet, da meldingen lød på mulige fastklemte, men det var altså ikke tilfældet, og beredskabet kunne umiddelbart forlade uheldsstedet igen.

Motorvejstrafikken var ikke generet af uheldet, fortæller René Kortegaard.

Udover uheldet ved Brønderslev har vagtchefen ikke oplysninger om yderligere uheld som følge af det glatte føre på grund af morgenens islag.

Men tidligere på natten klokken 02.29 skete der et solouheld på Søndergade i Hjallerup.

En bilist mistede herredømmet over sin bil i det meget glatte føre. Bilen påkørte et hegn i Søndergade og ramte desuden et el-skab fra Nord Energi og en stander fra Stofa.

Begge disse standere forskubbede sig, men så vidt vides blev hverken strømmen eller andet afbrudt ved uheldet. Føreren slap uskadt fra uheldet.