Uheld på motorvej: En person kørt på sygehuset

BRØNDERSLEV:Motorvej E39 ved tilkørselsrampen i nordlig retning ved Brønderslev Syd var søndag morgen spærret i omkring en times tid. Det oplyser vagtchef Bruni Brix, Nordjyllands Politi.

Det skyldtes, at en personbil var kørt op bag i en lastbil med sættevogn. Og bilen havde kilet sig ind lastbiltrailerens bagerste kofanger.

Alarmen kom til Nordjyllands Beredskab klokken 06.30, og der var melding om, at føreren af personbilen sad fastklemt.

Den mandlige bilist måtte da også køres på Aalborg Universitetshospital til et tjek for mindre skader efter uheldet, hvor beredskabet måtte fjerne taget på bilen for at tage ham ud så nænsomt som muligt. Det oplyser indsatsleder Jørgen W. Pedersen, Nordjyllands Beredskab.

- Der var kun tale om mindre personskade ved uheldet, og trafikken blev selvfølgelig en smule udfordret i den time, hvor vejen var spærret helt. Men når uheldet var ude, så var det et godt tidspunkt. Og siden vi åbnede det ene spor, har der ikke været trafikale problemer, lyder det fra vagtchef Bruno Brix.

Han kender endnu ikke data på personen, der kom til skade, ligesom der endnu ikke foreligger oplysninger om årsagen til uheldet.