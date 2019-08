Uheld på stribe: Syv biler i flere sammenstød

NORDJYLLAND: På under tre kvarter mandag eftermiddag fik Nordjyllands Politi meldinger om tre trafikuheld forskellige steder i Nordjylland.

Sammenlagt var syv personbiler indblandet i trafikuheldene, men - ifølge de foreløbige oplysninger - er ingen personer kommet noget alvorligt til.

Første trafikuheld skete ved 15.15-tiden på Hjallerupvej lige øst for Hjallerup. Her stødte tre biler sammen, og to af bilisterne blev bragt til tjek på skadestuen. Det var angiveligt en opbremsning, som førte til uheldet, oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

En halv times tid senere gik det galt på motorvej E45 i nordgående retning nær Rebild - lige før sammenfletningen med hovedvej 13. Her gled en bil fra motorvejen ud på en mark.

Og lige før kl. 16 stødte tre biler sammen ved Koktvedvej-Toftegårdsvej i Frederikshavn. Politiet har p.t. ikke flere oplysninger om det uheld.