Underholdende bordtennis i topklasse

BRØNDERSLEV: Det blev præcis det spændende og velspillede opgør de mange tilskuere havde håbet på, da Brønderslevs bordtennisherrer i weekenden spillede mod Roskilde i et sandt topbrag i 1. division.

Som håbet stillede Roskilde blandt andet med den tidligere europamester og OL-medaljevinder Finn Tugwell på holdet. Han lagde ud med at slå Brønderslevs polske træner Adam Duch 3-1 i en tæt og velspillet kamp. Samtidig overraskede Peter Bruhn ved at slå Roskildes lettiske spiller. Og så var det tætte opgør virkelig i gang. Finn Tugwell slog også Jakub Dorocinski, der til gengæld vandt sin anden kamp. Adam Duch tabte sin anden kamp med 14-16 i femte sæt, mens unge Bjarke Krog vandt begge sine kampe 3-1. Dermed var Brønderslev foran 4-3 og sikret mindst ét point inden Peter Bruhn spillede sidste kamp. Karakteristisk for hele holdkampen blev det også en medrivende forestilling, hvor Peter Bruhn overlevede tre matchbolde, inden han tabte sidste sæt 15-17.

- 4-4 mod Roskilde er et fremragende resultat. Men lige nu, synes jeg, at det er endnu federe, at vi har et hold, der kan give tilskuerne sådan en oplevelse. Der var fremragende dueller, der blev virkelig fightet og spændingen var intens, fortæller formand for BI-Bordtennis, Thomas Krog.

Brønderslev-herrernes anden kamp var mod Virum, der blev besejret sikkert 5-1. Dermed fører holdet højst overraskende rækken med kun fire kampe igen af sæsonen.

- Det er jo vildt flot. Spillerne har hele sæsonen præsteret over evne. Det er vi selvfølgelig stolte over. Men succesen har også den lidt absurde bagside, at vi frygter en oprykning. Vi har lige haft en fantastisk kamp mod Roskildes 2. hold.

- Det er meningsløst at sætte vores spillere op mod Michael Maze og Co. i den bedste række. Det vil både koste penge og ødelægge den positive udvikling klubben er inde i, så det er en udfordring vi skal have løst inden næste runde 10. marts, slutter Thomas Krog.