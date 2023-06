Ung kvinde har anmeldt overgreb ved Hjallerup Marked

HJALLERUP:Nordjyllands Politi fik sent torsdag aften anmeldelse fra en 17-årig kvinde, der oplyste, at hun var blevet udsat for et seksuelt overgreb i forbindelse med Hjallerup Marked.

Anmeldelsen kom kl. 23.

- Ifølge anmeldelsen skete overgrebet i forbindelse med markedet, men vi ved ikke hvor, siger politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi.

Politiet ved ikke, om det mulige overgreb er sket på markedspladsen og har heller ikke yderligere detaljer om, hvad overgrebet gik ud på.

I øjeblikket efterforsker politiet fortsat sagen. Ingen personer er anholdt, oplyser politikommissæren.