Ung kvinde trådte hårdt på speederen på E39 - nu må hun undvære kørekortet

HJØRRING: En 20-årig kvinde blev tirsdag ved Retten i Hjørring frakendt førerretten ubetinget i seks måneder efter at være blevet taget i at køre for stærkt på motorvej E39 ved Brønderslev i maj måned.

– Den unge kvinde kørte 162 kilometer i timen på en strækning, hvor højest tilladte hastighed er 130 kilometer i timen, fortæller anklager ved Nordjyllands Politi, Louise Watson.

Ifølge anklageren har kvinden en gang før haft kørselsforbud i forbindelse med en færdselsforseelse. Det ligger halvandet år tilbage i tiden.

Kvinden erkendte, at hun havde kørt for stærkt og modtog dommen, som også betyder, at hun om seks måneder må tage teori- og køreprøve om igen.

Desuden skal hun betale en bøde på 3500 kroner.