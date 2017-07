Ung rytter til EM

BRØNDERSLEV: Landstræner for U25-ryttere, Nathaly zu Sain Wittgenstein, har udpeget den 25-årige Marlene Storkborg fra Brønderslev med hesten Fritz til at repræsentere Danmark i det store europæiske stævne i Aachen i Tyskland 18-22. juli, hvor Europas Rideforbund sender deres bedste holdryttere afsted.

- Stævnet regnes som en forpremiere på Europamesterskabet, der i år finder sted i Østrig senere på sommeren. Deltagelse i EM vil helt klart være et højdepunkt for Marlene Storkborg i hendes karriere.

- Inden stævnet i Tyskland skal hun lige deltage i DM på Broholm i dagene 5.-6. juli. Marlene Storkborg har også haft et godt halvår med super resultater såvel ved danske som internationale stævner. Hun har ligefrem valgt at udskyde sin afsluttende kandidateksamen i Techno-Antropologi fra Aalborg Universitet med tre måneder for at skabe plads til sommerens store internationale stævner.

- Marlene Storkborg har selv uddannet den hest, hun rider på, helt fra bunden, hvilket må siges at være usædvanligt for ekvipager på internationalt topplan, fortæller Henrik Lund fra Brønderslev Rideklub.