Ungdomshus, bøger og museer

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND: En af følgerne er budget 2018 er, at de unge menneskers store ønske om et Ungdomshus i Brønderslev er kommet et godt skridt videre. Der er afsat 100.000 kroner til formålet.

- Det er vi rigtigt glade for. Det er i hvert fald noget at lægge ud med, så har vi en start. Vi er rigtig taknemmelige for, at vi har fået de 100.000 kroner, siger formand for Ungerådet i Brønderslev Kommune, 16-årige Sara Anastasia Jelaca.

Hun fortæller, at pengene først og fremmest skal bruges på husleje.

- Og så skal vi jo til at indrette stedet, og der skal være arrangementer, siger hun.

Lokationen er ikke faldet på plads endnu, men det arbejdes der på.

- Vi er ved at kigge på DSB-bygningen i Brønderslev. Der er meget centralt og har en god beliggenhed, fortæller Sara Anastasia Jelaca.

Også Margit Chemnitz (V), formand for fritids- og kulturudvalget, glæder sig over at planerne søsættes.

Hun fortæller, at ønsket har været undervejs længe - sidste år holdt Ungerådet en ungekongres i Hjallerup, som alle 8. og 9. klasser deltog i i stedet for at have normal skoledag.

- Ud af den ungekongres blev der et ønske om at få et ungdomshus, og det har vi arbejdet med siden sidste år sammen med Ungerådet. De har også præsenteret ønsket i byrådssalen, og der var en positivitet omkring det, opridser Margit Chemnitz.

Sara Anastasia Jelaca og Ungerådet har allerede gjort sig mange tanker om det nye sted.

- Det bliver sådan et drop in sted, hvor de unge kan komme hen efter skole, mens man venter på tog og bus. Så kan man sidde med sine venner, og der kan være en lille café, hvor man kan køb sodavand og måske en sandwich. Ellers vil vi lave nogle fester, og det er også meningen at de unge i Brønderslev kan leje Ungdomshuset til private fester. Vi vil lave de aktiviteter, der er stemning for - det kan være foredrag, der er relevante for unge, og vi vi tage meget imod de unges forslag til aktiviteter, siger hun

Museer er sikret et år

Fritids- og kulturudvalget er også berørt på andre punkter i budgetaftalen. Museerne fortsatte drift i 2018 er sikret, har man aftalt. Men ikke hvor pengene skal komme fra, det skal fritids- og kulturudvalget selv finde ud af. Men museerne er prioriteret. Margit Chemnitz mener, at det var vigtigt, også set i lyset af, at museerne har fået kritik i en rapport fra Kulturstyrelsen, hvor man bl.a. påpegede, at der manglede kommunale kroner.

- Vi har været interesserede i at holde ro på det her museumsvæsen. Vi synes, at de lige nu har nok at bakse med med en rigtig kritisk rapport, siger hun.

Også bibliotekerne er berørt - de skal spare 250.000 kroner. Men samtidig udvides åbningstiden i Brønderslev med selvbetjening.

- Dronninglund og Hjallerup Bibliotek er betjeningsløst i weekenden, og det har der været et stort ønske om i Brønderslev. For mig at se er det en stor gevinst, siger Margit Chemnitz.