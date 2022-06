Unge bilister i frontalt sammenstød

Tre unge mænd slap heldigt, da de natten til mandag stødte frontalt sammen ud for nummer 256 på Tolstrupvej nordvest for Brønderslev.

Vejen slår ligesom et knæk eller en kurve ved en viadukt, som fører under jernbanen, og det var i denne venstrekurve, at en 18-årig mand, som var på vej mod vest, mistede herredømmet over sin bil. Med i bilen havde han også en 16-årig dreng.

Ved uheldet stødte bilen frontalt sammen med en modkørende bilist, en 20-årig mand.

- Der skete betydelig materiel skade, men de slipper selv med mindre skader, oplyser vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi mandag morgen.

Politiet modtog anmeldelsen af uheldet klokken 00.31. Der er ikke mistanke om, at den 18-årige var påvirket af spiritus.