Unge på rette hylde

BRØNDERSLEV: - Jeg elsker biler, så det er alle tiders at være chauffør hos Café Kox. Det siger 25-årige Kristian Jensen, der har været tilknyttet det socialøkonomiske projekt næsten lige siden åbningen.

- Jeg hørte om stedet, og tænkte, at det lige var noget for mig, fortæller Kristian Jensen. Og kort tid efter åbningen begyndte jeg.

Han kører blandt andet ud med frokostmad til virksomheder.

Mest til det varme køkken

Café Kox leverer blandt andet til de to udviklingsparker i Brønderslev, og de er parat til at udvide ordningen med flere virksomheder.

Ellers hjælper Kristian Jensen, hvor der er brug for det. Han er mest til det varme køkken.

- Jeg synes selv, at jeg er god til at lave bøfsandwich. De skal selvfølgelig tilberedes fra bunden af gode råvarer.

Biler og kæreste i fritiden

En anden favorit er en speciel tunsalat, som fremstilles efter en hemmelig opskrift.

Men undertiden rykker han også fra køkkenet ud til skranken for at ekspedere.

Kristian Jensen er bevilget førtidspension, men han må gerne tjene penge ved siden af på Café Kox.

- Jeg kunne slet ikke tænke mig at gå hjemme, siger han.

I fritiden er biler hans store interesse, men de er nu rykket ned på andenpladsen, efter at hans forholdsvis ny kæreste, Lykke, har indtaget førstepladsen.

Den store kærlighed har også medført, at Kristian Jensen er flyttet fra Brønderslev til Nørhalne.

Nu som erhvervsassistent

En anden succeshistorie tegner 23-årige Martin Møller Nielsen sig for.

Han er lige nu i to ugers praktik i forbindelse med at han går på ungdomsuddannelsen Kuuno i Hjørring, hvor han efter to år kan kalde sig erhvervsassistent.

- Da jeg skulle vælge praktiksted, faldt valget naturligt på Café Kox, som jeg kender, fortæller Martin Møller Nielsen. Her er jeg i 37 timers praktik.

Mange forskelligartede opgaver

Han har tidligere været tilknyttet Café Kox. Han var ellers begyndt på en landbrugsfaglig uddannelse på Lundbæk Landbrugsskole ved Nibe.

- Men da jeg fik en diskusprolaps, måtte jeg stoppe. Jeg manglede ellers kun to måneders praktiktid og det sidste skoleforløb. Men sygdommen gjorde, at jeg måtte stoppe. Jeg kom så efter en tid på kontanthjælp til Café Kox, og det blev jeg vældig glad for, og efter en tid fik jeg lyst til at gå i gang med en uddannelse.

På Café Kox har Martin Møller Jensen mange forskelligartede opgaver - både i køkkenet og i cafeen.

- På Kuuno er uddannelsen en kombination af skolegang og erhvervsarbejde, så det er lige mig, siger han.

Café Kox har også et samarbejde med AOF’s sprogskole, så der kommer en del af anden nationalitet end dansk.

- De lærer meget hurtigt dansk i arbejdet. Der går ikke lang tid, inden de kan sige tallerken, glas eller agurk. Og så går det bare fremad med sproget, fortæller køkkenchef Joan Hvirring.