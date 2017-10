Unge til unge: Drik mindre spiritus

BRØNDERSLEV: Tirsdag væltede "fulde" elever rundt på Brønderslev Gymnasium og Hf-kursus, og der skete drabelige, blodige ulykker. Voldsomt så det ud, men det er kun film.

Brønderslev Gymnasium er første gymnasium i Danmark, der bidrager til en kampagne om alkoholkultur "Drik mindre - oplev mere".

Det er Kræftens Bekæmpelse, TrygFonden samt Lommefilm ApS, der står bag kampagnen, hvor elever fra 30 gymnasier dyster om at lave den bedste film.

I Brønderslev var det 40 grupper, der lavede hver sin film. Der var sms-afstemning om den bedste film, der går videre i den landsdækkende konkurrence.

Eleverne synes det var en spændende opgave, der er tæt på det realistiske. De fortæller, at der bliver drukket til fester, men mest ved forfester.

Faktisk var det et problem tirsdag på gymnasiet at finde tomme øldåser og spiritusflasker til at bruge som ingredienser i filmen

For de elever, NORDJYSKE talte med, styres alkoholindtagelsen for de flestes vedkommende meget fornuftigt.

- Der er nogle elever, der bliver berusede til gymnasiefesterne, og det sker da, at nogle ikke får hele festen med, men det hører til sjældenheder, fortæller Dominika Krysztofiak og Mathilde Terndrup.

Alberte Gade: - Jeg drikker ikke spiritus. Det føler jeg mig ikke klar til endnu.

I deres gruppe filmer de, hvor Mathilde Terndrup kommer til skade i en ulykke, da hun overser en bil.

Marie Mygdam og Mathilde Ellegaaard på henholdsvis 16 og 17 år fortæller, at de kan styre deres forbrug.

- Det er mest vodka og juice, vi drikker, men i rimelig mængde.

De efterlyser et sted i Brønderslev, hvor unge under 18 år kan gå til fester.

- Man skal være 18 år for at komme ind de flest steder. Også i Jomfru Ane Gade, bemærker de.

I filmen laver Marie Mygdam et stunt, hvor hun falder, mens Mathilde Ellegaard filmer happeningen.

Direktør Martin Spenner fra Lommefilm ApS fortæller, at ideen med filmprojektet er at få de unge til at drikke mindre.

Europarekord

- Danmark har Europa-rekord i alkoholforbrug. Men der drikkes stadig mindre, end i forhold til for eksempel forældre-generationen, bemærker Martin Spenner.

- I filmprojektet skal eleverne tage stilling til og diskuterer alkohol-kulturen.

- Det er fjerde år, vi er med i kampagnen, fortæller rektor Per Knudsen og uddannelsesleder Pernille Dahl fra gymnasiet.

- Vi bruger mange kræfter på i 1. g. klasserne og 1. hf-klasserne at fortælle om fest-politik.

- Til fester er der kontrollører, der sørger for, at ingen kommer ind berusede eller har spiritus med.

Både Per Knudsen og Pernille Dahl understreger, at det ikke er noget stort problem.

Elever hentes af forældre

- Vi oplever ved enkelte fester, at én elev hentes af forældre, når vi ringer efter dem. Men det gør man som regel kun én gang, for det er flovt, siger Per Knudsen og Pernille Dahl.

De slår fast, at der ikke indtages øl eller spiritus i store mængder under festerne, men det kan ske under forfesterne.

Vinderne i Brønderslev var Jacob Wøldike Arentsen, Jawad Al Ka’Abi, Maja Nielsen og Ida Thomsen med filmen "Jacobs Blackout".

Førstepræmien i den landsdækkende konkurrence er selvfølgelig et alkoholfrit event til 20.000 kr. for hele vinder-gymnasiets årgang.

Yderligere tre gymnasier i Nordjylland deltager i kampagnen. Fredag 17. november er det på Morsø Gymnasium, fredag 24. november på Støvring Gymnasium og onsdag 13. december på Hjørring gymnasium.