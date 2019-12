UngeCenter skal flyttes til nye lokaler

BRØNDERSLEV:Kommunens UngeCenter skal flytte til nye lokaler, men hvor og hvornår det bliver, er endnu ikke afgjort.

Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune har på sit seneste møde givet kommunaldirektøren mandat til at undersøge mulighederne for at være i god tid.

UngeCentret holder i dag til på Maltvej i lejede lokaler og flere af kommunens egne pavilloner, der er opstillet på området.

Det har de dispensation til i yderligere halvandet år, derefter skal der findes en ny løsning.

Kommunaldirektør Søren Steensen er nu gået på jagt efter fremtidige placeringer, der opfylder en række ønsker og krav.

Der skal være cirka 1100 kvm kontor og mødefaciliteter, huslejen må højest ligge på niveau med tilsvarende lejemål, man skal kunne indgå mindst fem års lejekontrakt med mulighed for forlængelse, og lokalerne skal være ledige til overtagelse senest i slutningen af 2021.

Når der foreligger konkrete forslag eller tilbud, skal politikerne behandle sagen igen.