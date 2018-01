BRØNDERSLEV: Der har været indbrud i to villaer i Brønderslev i henholdsvis Peter Heises Kvarter og August Ennas Kvarter. Førstnævnte sted er et vindue blevet brudt op mellem kl. 13 og 17.30 fredag, hvorefter der er blevet stjålet smykker. Villaen i August Ennas Kvarter har haft ubudne gæster søndag kl. 18.29, hvor alarmen gik. Et vindue er blevet brudt op, men der er ikke stjålet noget.