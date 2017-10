Uskønt opstillingsmøde

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Valget til Brønderslev Provstiudvalg bliver mere dramatisk end tid- ligere. Brønderslev stiller med hele to kandidater, og det kan skabe problemer.

I dag sidder der fire valgte medlemmer foruden en præsterepræsentant Rune Thomassen, Dronninglund, og provst Lise Lundgreen.

Det kaster grus i maskineriet, at Brønderslev stiller med to kandidater, nemlig nuværende formand for provstiet, Anders Hummelmose, og Brønderslev Menighedsråds næstformand, Peder Marlo.

- Jeg stiller op, fordi arbejdet interesserer mig. Ikke for at skabe problemer, siger Peder Marlo.

På Brønderslev Menighedsråds møde opfordrede Ole Stevns til, at der stemmes på Peder Marlo.

- Han er nuværende medlem af menighedsrådet, og han er interesseret i hvervet, sagde han.

Ole Stevns mener, at det er vigtigt, at kandidaten er medlem af menighedsrådet, for at kende til den daglige forretningsgang.

Han påpegede også, at det har været tradition i mands minde - to generationer - at det er siddende menighedsrådsmedlemmer, der vælges til provstiudvalget.

Anders Hummelmose trådte ud ved seneste menighedsrådsformand og er formand for det nuværende provstiudvalg.

Ole Graven mener også, at kandidaten skal være medlem af menighedsrådet.

Villy Pedersen og sognepræst Gitte Lykke Andersen slog begge fast, at de ikke kan støtte Peder Marlos kandidatur.

Villy Pedersen sagde, at konsekvensen af problematikken kan blive, at Brønderslev Menighedsråd - som det største menighedsråd i provstiet - ikke får valgt nogen repræsentant til provstiudvalget.

Peder Marlo sagde, at det forberedende møde i Hjallerup var meget uskønt.

- Det var som om det hele var bestemt på forhånd, siger han. Der skal være fire valgte medlemmer i provstiudvalget, men der kan være otte.

- Vi blev så overraskede over tonen på mødet og personlige angreb, at vi slet ikke fik snakket om muligheden for seks eller otte medlemmer. Man kunne tydeligt mærke, at man ikke ønskede flere end fire.

Gitte Lykke Andersen efterlyste et ekstra møde, så der bliver mulighed for at drøfte antallet af medlemmer i provstiudvalget, når nu det ikke kom så langt på det første møde. Anders Hummelmose pointerer, at menighedsrådene på opstillingsmødet besluttede, at der skulle være fire lægsmedlemmer. Samme antal som i dag.