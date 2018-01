Uvis fremtid for lægevagt

BRØNDERSLEV: Det er fortsat uvist, om Brønderslev igen får sin egen lægevagt.

Vagtlægeordningen, der har fungeret i aften- og nattetimer, stoppede pludselig i juni sidste som følge af akut mangel på læger. Den har haft til huse på sygehuset i Brønderslev. Borgere i Brønderslev blev i stedet henvist til vagtlægen i Aalborg eller Hjørring.

Nu er det så op til Region Nordjylland at få praktiserendes lægers organisation, PLO, til at genåbne lægevagten.

- Det irriterer mig, at man lukkede vagtlægeordningen fra den ene dag til den anden. Vi tog det til efterretning i udvalget, men vi mener, at vi har en aftale om, at der er vagtlægeordning i Brønderslev, siger formanden for social- og sundhedsudvalget, Brønderslev Kommune, Martin Bech (V).

Regionen forsøger nu at få en aftale med PLO om en lægevagt i Brønderslev, men det er uvist, hvor længe forhandlingerne vil stå på.

Region Nordjylland har for nylig bedt kommunen om at finde et egnet lokale til lægevagten centralt i byen og med liv i aften- og nattetimerne. Og sådan ét skal kommunen nok finde, når tiden lægevagten er klar, lyder det fra Martin Bech.

- Om det så bliver i Sundhedshuset eller andet sted, så skal vi nok skaffe det, lover han.