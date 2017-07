Væddeløb med traditioner

ASAA: Hestevæddeløbet i Asaa er et løb med traditioner. I går var det 90. gang, der var væddeløb på banen i skoven i Asaa, og flere end 3000 var mødt op for at følge de 13 løb fra sidelinjen.

Bent Jørgensen fra væddeløbspræsidiet er særdeles tilfreds med interessen.

- Det fine vejr trak mange mennesker til, og mange gør dagen til en familieudflugt med madkurv med mere.

Det var journalist Mogens Jørgensen, der åbnede jubilæumsløbet og han kan melde sig i rækken af så kendte mennesker som Ib Schønberg og Gunnar Nu Hansen.

På grund af det fine vejr, var der ingen styrt. Men der var en hest, der løb sig en tur uden for banen, men den blev indfanget på den nærliggende campingplads.

Totalisator-omsætningen blev 185.200 kr. mor i fjor 139.700 kr.