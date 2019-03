Væltet træ ødelagde planteskole men gav plads til nyt

BRØNDERSLEV: Da stormen Johanne sidste år i august fløj hen over landsdelen, tog den livet af et meget gammelt træ hos Deco Haven i Brønderslev.

Det var et poppeltræ, som havde stået på planteskolen i cirka 30 år, men det kunne altså ikke holde til Johannes meget kraftige vindstød.

Det store poppeltræ væltede i stormen og med sig tog det bede og alt muligt andet, der var i den udendørs del af planteskolen.

- Det var slutningen af august. Der stod vi med en butik, der var totalt blæst i stykker, husker indehaver Susan Melsen.

Hun husker også, hvor stort rodnettet af det gamle træ var, da det blev revet op - der var oppe i skulderhøjde.

Heldigvis var højsæsonen slut, og der var ikke andet for end at gå i gang med at skabe noget nyt.

- Så kunne jeg få lov at bygge det op, sådan som jeg ønskede, at det skulle være, fortæller Susan Melsen, der havde tænkt på, at det måske på et tidspunkt ville være godt at få lavet noget ved planteskolen, som hun har lejet sig ind i.

- Det er en gammel planteskole, men stormen tog beslutningen for os med hensyn til, hvornår det skulle ske, konstaterer hun.

Og alt det nye er nu ved for alvor at tage form.

Et stort byggeri i træ er skudt op - det bliver en pergola, nærmest en slags tunnel med åbne sider, hvor folk kan gå igennem og opleve planter.

- Der skal hænge blomster, og der bliver bænkesæt og tilplantede potter, fortæller Susan Melsen.

Der er også ved at blive bygget rigtig mange højbede, hvor blomster og planter kan præsentere sig for kunderne.

Det nye bliver også mere tilgængeligt for kørestole og barnevogne end det gamle, og der lægges fliser. Der er også blevet ryddet nogle træer bagtil, så det hele ser åbent ud. Og så bliver det hele moderniseret med bedre vandingsanlæg og topmoderne gødningsmetode.

Der mangler stadig en del på nybyggeriet, men man satser på at blive færdig til 1. april.

- Vi løber hurtigt. Det hele er nødt til at være gennemtænkt, men jeg synes selv, vi har tænkt alt igennem. Vi glæder os helt vildt til at vise det frem, fortæller Susan Melsen.