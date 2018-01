AGERSTED: En kabelsøger, en DeWalt opbrydningshammer samt en Merkel Tig svejser. Det blev udbyttet for én eller flere indbrudstyve, da de lagde vejen forbi et værksted på Ravnholtvej i Agersted torsdag. Døren til værkstedet blev brudt op med et koben, da gerningsmændene havde frit udsyn til værktøjet.